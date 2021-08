Fábricas lapidam mais de 5 mil quilates de diamantes

Cinco mil e 508 quilates mensais serão lapidados nas duas fábricas de diamantes, no Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (Lunda Sul), das três previstas para inauguração esta sexta-feira, pelo Presidente da República, João Lourenço.

Trata-se das fábricas “KAPU GEMS” com a capacidade para lapidar cinco mil quilates/mês, e a Stardiam com 508 quilates mensal.

Em declarações à ANGOP, nesta quinta-feira, o presidente do Conselho da Administração da KAPU GEMS, Kalpeshi Vaghani, avançou que a empresa investiu cinco milhões de dólares norte-americanos na instalação e formação do pessoal.

Kalpeshi Vaghani informou que a unidade vai funcionar com equipamento de ponta para cortar, moldar e lapidar o diamante. A fábrica vai arrancar com 50 trabalhadores, podendo chegar aos 300 empregados posteriormente.

A multinacional KAPU GEMS de origem indiana, trabalha no mercado de lapidação há mais de 50 anos e está instalada na Suíça, Dubai, China e Suécia, com um total de mil e 200 colaboradores.

Já o director do gabinete jurídico e recursos humanos da fábrica Stardiam, Carlos Augusto, fez saber que a unidade fabril vai funcionar com equipamento de ponta para garantir a progressão da capacidade produtiva.

Conforme o responsável, a unidade garantiu emprego a 100 nacionais e 35 expatriados, que também servirão de formadores dos colaboradores locais, a fim de, em três anos, se consiga, ter mais especialistas.

Carlos Augusto sublinhou que a empresa investiu oito milhões de dólares norte-americanos na implementação e formação dos colaboradores.

O Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo é um espaço que tem como objectivo principal congregar empresas relacionadas com a economia mineira, com o foco na cadeia de valor dos diamantes.

A criação do pólo vai permitir ao País desenvolver a Bolsa de Diamantes, mas também aumentar a produção, reduzir o garimpo e elevar a capacidade de lapidação, que deverá atingir os 20% do total da produção diamantífera em Angola.

O projecto, com um investimento de 77 milhões USD, na primeira fase, vai contar com quatro fábricas de lapidação de diamantes, a que se vão juntar as quatro já existentes no País.

Construído numa área de 305 185 74 metros quadrados, o Pólo está dividido em três áreas principais, sendo comercial, industrial e a reservada à central híbrida.