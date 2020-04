Fábrica Dulceria Nacional arranca no primeiro semestre de 2021

Com um investimento aproximado de 45 milhões USD a Dulceria

Nacional prevê o início da produção para o primeiro semestre de 2021. A fábrica terá capacidade de produção anual estimada de seis mil toneladas de produtos de diversas marcas internacionais, e a criação de 100 empregos directos.

Recentemente o Grupo ARCOR realizou acções de solidariedade social, contribuindo para amenizar o impacto da crise que a pandemia da COVID está a causar nas instituições mais carenciadas.

Para o efeito, ofereceu mais de nove toneladas de produtos alimentares a quatro instituições de solidariedade, sendo o Horizonte Azul, Dom Bosco, Centro de Nutrição e o Projecto MUSA

De acordo com um representante do Grupo ARCOR, “durante este período sem precedentes, estamos comprometidos em apoiar as pessoas mais afectadas por esta crise global, especialmente nas comunidades em que operamos. Esta doação visa garantir que as crianças e outros grupos de risco da sociedade Angolana tenham o conforto de que necessitam durante este período extremamente difícil.”

A gestão e distribuição dos do nativos foi liderada pela equipa de Responsabilidade Social Corporativa da Angoalissar, que realiza diversos projectos especificamente destinados a causar um impacto social e económico positivo em Angola.

O Grupo ARCOR, assume-se como um dos líderes mundiais na produção de bens alimentares, está presente em Angola através da comercialização de marcas como Bon o Bon, Triunfo, Serranitas, Maná e Mercí, ofereceu, numa acção de solidariedade social,mais de 9 toneladas de bens alimentares.

Sobre o Grupo ARCOR A Arcor nasceu como a expressão do sonho de um grupo de jovens empreendedores liderados por Fulvio Salvador Pagani.

O seu sonho era oferecer aos consumidores de todo o mundo produtos de qualidade a um preço justo, assim, a 5 de julho de 1951 é inaugurada a fábrica de doces em Arroyito, uma cidade no interior da Argentina localizada na província de Córdoba.

O Grupo ARCOR continuou a evoluir na direcção do sonho que deu origem à empresa, consolidando o seu carácter multinacional através da instalação de escritórios comerciais em vários países das Américas: Estados Unidos(1993), Peru (1996), Colômbia(1998), Equador (1998) e México(2000).

Com uma política de reinvestimento permanente, a empresa ampliou o número de unidades produtivas, através da aquisição e construção de diferentes unidades industriais na Argentina,Brasil, Chile e Peru. Apostando numa política de expansão internacional, a ARCOR estabeleceu-se como uma das empresas de produção de bens alimentares mais importantes da região e do mundo, com representatividade em Espanha (2002), Bolívia (2004) e China (2007). Deu continuidade ao processo de internacionalização produtiva com a inauguração de unidades industriais em diferentes partes do mundo, atcualmente mais de 40, que poduzem para mais de 120 países.