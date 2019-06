Fábrica de plásticos cria 60 postos de trabalho

A fábrica, a ser construída em cinco meses, terá uma capacidade de produção de 65 toneladas de plástico/dia, numa iniciativa do grupo empresarial “Mayaya Mafuta”.

A construção da fábrica surge numa altura em que as autoridades ambientais procuram reduzir a circulação de sacos de plásticos importados no mercado nacional, para assegurar um ambiente mais sadio.

Na primeira fase (primeiros dois anos), a unidade fabril irá funcionar abaixo dos 35 por cento da sua capacidade instalada, com os 60 funcionários, de acordo com o director administrativo de negócios desse grupo empresarial, Nkruma Tuma.A segunda fase da fábrica, avançou, vai contemplar a aquisição de equipamentos para reciclagem de embalagens e sacos de compra.

Na última fase, a unidade fabril vai produzir sacos biodegradáveis, que necessitam apenas de 18 meses para a sua decomposição.

Segundo Nkruma Tuma, o surgimento dessa fábrica vai contribuir na redução da importação de sacos que as empresas e as famílias usam no dia-a-dia.

O acto de lançamento da primeira pedra para a construção dessa fábrica coube ao presidente do Conselho de Administração da ZEE, António Henriques da Silva.