Fábrica de pescado gera 900 empregos

Numa primeira fase, de acordo com os promotores da iniciativa, a fábrica vai garantir 900 empregos.

Avaliado em dois milhões e 864 mil dólares, financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o empreendimento foi construído em cinco anos e criou 92 postos de trabalho directos e 55 indirectos.

A informação foi avançada à Rádio Nacional de Angola pelo administrador do projecto, Alcatir Costa. O empresário diz que estão já na província 70% dos materiais para funcionamento pleno da iniciativa, o que aumenta a convicção de em breve a fábrica vir a iniciar as suas actividades.

Esta província, conhecida pelo forte potencial piscatório, ganhou em Abril deste ano, no município do Nzeto, um Centro Integrado de Apoio à Pesca Artesanal, com capacidade de processamento de seis toneladas de pescado por dia.

Inaugurado pela secretária de Estado das Pescas, Esperança Maria da Costa, o empreendimento conta com sala de processamento do pescado, unidade de produção da farinha de peixe, secador solar, túnel de congelação com capacidade para 15 toneladas, câmara frigorífica e fábrica de gelo.

O centro possui ainda loja de venda de material de pesca, oficina mecânica naval, área administrativa, sala de formação, bomba de combustível, entre outros compartimentos.