EY tem novo Partner de Auditoria em Angola

A EY Angola apresentou esta semana a nova aposta para liderar, em estreita coordenação com a Direcção de Recursos Humanos, a gestão de Talento da empresa na área de Assurance. Trata-se de Pedro Letra que assume responsabilidades, ao mais alto nível da gestão, num mercado que conhece profundamente e com o qual interage desde o ano de 2003.

Licenciado em Gestão pela Nova School of Business and Economics, frequentou também a London School of Economics and Political Science. Iniciou o seu trajecto na EY há cerca de 19 anos, onde desenvolveu toda a sua experiência em auditoria a empresas nacionais e multinacionais, em Portugal e Angola, com enfoque nos sectores de Utilidades, Aviação e Telecomunicações.

“Não descurando a importância de continuar a prestar um serviço de excelência aos clientes da EY, assumo, no âmbito das minhas funções de liderança, a responsabilidade de inspirar e contribuir para a formação de excelentes pessoas e profissionais na EY, assim como apoiar as comunidades com as quais interagimos” declara .

Acresce ainda que num mundo que evidencia transformações a uma velocidade vertiginosa, a utilização de tecnologia constituirá uma das alavancas para a materialização a minha missão a que se propõe para construir” um mundo de negócios melhor.”

Sobre a EY

A EY é uma empresa global em auditoria, assessoria fiscal, assessoria de transações e assessoria de gestão, estratégia e serviços jurídicos, presente em 150 países. Prestam insights e serviços por formas a credibilizar e construir confiança nos mercados de capitais e em economias de todo o mundo.

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente distinta. A Ernst & Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada por garantia, não presta serviços a clientes.