EY cria “Linha Pandemia” para dar suporte a clientes e empresas

A consultora EY criou a “Linha EY Pandemia” para responder a todas as questões económicas e apoiar clientes e empresas nacionais.

De acordo com um comunicado da empresa, perante um momento sem precedentes, onde o mundo se está a ajustar de dia para dia às consequências, e a economia está a ser afectada de forma crassa, a EY quer estar ao lado dos seus clientes e de empresas em geral, para ajudar, quer no aconselhamento e acompanhamento da nova realidade laboral, quer no ajuste de todas as medidas que estão, paulatinamente, a serem tomadas pelo Governo.

Para tempos extraordinários, medidas extraordinárias e, como tal, perante o volume de questões recebidas, a EY decidiu estar ainda mais próxima dos seus clientes, tudo por forma a enquadrar as medidas excepcionais que possam vir a ser aplicáveis e responder a dúvidas que assolam a economia mundial.

“Desta forma, este canal de contacto ajuda as equipas de especialistas EY a endereçar, da forma mais célere e eficiente possível, as respostas aos temas remetidos” refere o comunicado.

Para submeter questões ou contactar deve aceder ao endereço: apoio.pandemia@pt.ey.com

Sobre a EY

A EY é líder global em auditoria, assessoria fiscal, assessoria de transacções e assessoria de gestão. Os insights e serviços de qualidade que prestamos ajudam a credibilizar e a construir confiança nos mercados de capitais e em economias de todo o mundo. Desenvolvemos líderes e equipas que trabalham para cumprir as expectativas dos nossos stakeholders. Assim, temos um papel importante na construção de um melhor mundo de negócios para os nossos colaboradores, os nossos clientes e as comunidades em que nos inserimos.

EY refere-se à organização global de firmas relacionadas com a Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada.