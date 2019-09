ExxonMobil fica com três blocos petrolíferos da Bacia do Namibe

A Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) já encerrou o processo de negociação com a multinacional norte-americana ExxonMobil para a exploração dos blocos 30, 44 e 45 da bacia do Namibe, segundo avançou o PCA da ANPG, Paulino Gerónimo.

De acordo com o responsável da concessionária nacional, o processo aguarda agora avaliação e aprovação do Titular do Poder Executivo. A concessão para a exploração dos três blocos não passou por um concurso público porque, segundo justifica Paulino Gerónimo, está prevista na estratégia geral de atribuição de concessões aprovadas pelo Presidente da República.

“Os blocos cedidos a ExxoMobil são anteriores à estratégia de licitação. Quer dizer que estes blocos já estavam a ser negociados antes de Fevereiro de 2019, altura em que foi aprovada a estratégia de licitação. Para licitação pressupõe-se que haja concurso e no caso dos blocos atribuídos a Exxo não houve concurso, de acordo com o que está previsto na Lei”, disse o responsável na conferência de imprensa que decorreu esta manhã no Centro de Convenções de Talatona.

Os três blocos cedidos a ExxoMobil fazem parte de um total de 13 blocos que estão prontos para exploração, dos quais 10 serão cedidos por concurso público que será lançado no dia 2 de Outubro do ano em curso. O vencedores serão conhecidos em Abril do próximo ano.

Paulino Gerónimo avançou ainda que o concurso para a exploração de petróleo na Bacia do Kwanza será lançado em 2020. Disse que em 2014 foi lançado um rodshow em Janeiro e publicados os termos de referência para a exploração da Bacia do Kwanza em Maio. Foram calculados a um preço de referência de 100 USD por barril, mas em Junho do mesmo ano o preço caiu de 100 para 50 USD, pelo que já não fazia sentido os termos de referência, o que obrigou a uma solicitação para a alteração dos termos de referência. O tempo que levou para a obtenção da autorização obrigou a cancelar o concurso de licitação, uma vez que algumas das empresas que concorreram já não existiam.

“Daí que vamos relançar as concessões no próximo ano. Em princípio será como está a ser feito agora, com pré-anúncio, lançamento oficial do concurso, realização de roadshows e o lançamento do concurso com os termos de referência”, concluiu o PCA da Agência Nacional de Petróleo e Gás.