EXX África: Moçambique é o melhor destino de investimento

“Antes, um símbolo da dívida problemática, colapso da moeda e fraca governação, Moçambique vai virar a página dos antigos problemas este ano e começar a receber investimento estrangeiro massivo na indústria do gás natural”, lê-se num relatório enviado aos clientes da consultora EXX África.

Segundo um relatório, com o título ‘Vencedores e Perdedores Africanos em 2020’, esta consultora argumenta que “um potencial apoio do Fundo Monetário Internacional, melhorias no desempenho do sector bancário e o resultado dos processos legais internacionais sobre o escândalo das dívidas ocultas vão ser indicadores fundamentais para esta projecção optimista”.

As eleições do ano passado, acrescentam, “não desencadearam perturbações em massa e o Governo tem um mandato sólido para implementar os melhoramentos regulatórios e legislativas no sector do Gás Natural Liquefeito”.

Mesmo os ataques no norte do país não impediram os investidores estrangeiros de continuar a apostar no país, dizem os analistas.

No entanto, apontam, “a militância violenta terá de continuar a ser monitorizada de perto durante os próximos anos” em Moçambique, país que a EXX África diz que vai “receber a maior parte do investimento estrangeiro em África em 2020”, esmagadoramente centrados na área do gás natural.