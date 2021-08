Extrulider reduz produção para 10% da capacidade

A Extrulider, Companhia Angolana de Alumínios, Lda., reduziu a capacidade de produção para 10% revelou ao Mercado o Director-Geral David Pereira.

A primeira fábrica de extrusão de alumínio no País, segundo David, investiu em 2017 mais de 20 milhões USD na construção da unidade localizada no Polo Industrial de Viana, cuja capacidade de produção ronda as 600 toneladas dia. No entanto, até a data não chegaram a alcançar a capacidade instalada, e apesar de não revelar os números, afirma que em 2018 atingiram o pico de produção.

Na base desse resultado, o director aponta factores como a situação cambial do País, a concorrência desleal, a não inclusão do alumínio no Prodesi e, por último, questões operacionais internas, todas estas combinadas ao actual contexto pandémico.

Relata dificuldade na obtenção de moeda forte para importar matéria-prima de mercados como Africa do Sul e Medio oriente. Aponta a desvalorização cambial levada a cabo pelo Banco Nacional de Angola, bem como a liberalização da taxa como a causa da escassez da moeda nacional e uma crise de liquidez no mercado, facto que dificulta a importação.

Quanto a competitividade do mercado, aponta para uma concorrência desleal, sendo que foi feito um estudo que já se encontra em posse do Ministério da Indústria e Comércio. Apela para maior averiguação das importações destas matérias.

“Se estamos a permitir importações em dumping, estamos a prejudicar a indústria local e assim ela não sobrevive essa é a nossa maior ameaça” disse.

Em relação à produção local de alumínio, apela a inclusão do produto no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESI. Justifica tratar-se de um material de extrema importância no ramo industrial com particular realce para a construção civil.

Ainda na senda das principais dificuldades, aponta a mão-de obra pouco qualificada, o ineficiente fornecimento de energia elétrica que por um lado, causa danos dos equipamentos, e por outro, força o recurso oneroso a geradores elétricos.

Soluções no “forno”

David Pereira conta que está em curso a construção de um forno de refusão para a reciclagem de alumínio que permitirá a produção de matéria-prima local. Com a medida a empresa deixa de depender da importação. Por outro lado, haverá necessidade de aumentar a produção e contratar colaboradores que se juntarão aos actuais 40.

A construção da fábrica teve início em 2015, os primeiros testes de produção começaram em 2017 e em 2018 começ