Exportadores de Pedras do Sul reforçam mercados de venda de rochas ornamentais

As empresas da Associação dos Produtores, Transformadores, Comercializadores e Exportadores de Pedras do Sul de Angola (APEPA) estão focadas no reforço da sua presença em mercados estratégicos, para aumentar a quota de venda, noticiou o Jornal de Angola.

De acordo com o controlo da Associação, existem no País 32 empresas activas de exploração e transformação de rochas, das quais 16 exportam, maioritariamente, para Portugal, Espanha e Alemanha. Os dados constam do Boletim de Setembro do Instituto Geológico de Angola (IGEO).

Segundo a APEPA, as empresas associadas produziram, em 2020, mais de 500 mil toneladas de rochas ornamentais.

Um dado também referenciado pelo Boletim do IGEO tem a ver com o facto de o Centro de Valorização de Rochas Ornamentais (CVRO) ter analisado, no primeiro semestre deste ano, as primeiras amostras de mármore no âmbito do Plano Nacional de Geologia.

A acção reflecte o papel estratégico dos laboratórios e sua contribuição no tratamento interno das amostras, eliminando também o recurso ao exterior.