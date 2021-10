Exportação de Angola para a Bélgica aumentam 85%

Angola torna-se no quinquagésimo maior exportador da Bélgica a atingirem 328 milhões USD até ao mês de Julho do corrente ano, um aumento de 85% em relação ao ano transacto, disse em Luanda o embaixador do Reino da Bélgica Jozef Smets, durante a cerimónia de assinatura de um memorando entre os dois países.



Segundo Jozef Smets, as exportações da Bélgica para Angola tiveram um crescimento ligeiro, atingindo os 165 milhões USD. “Apesar da disparidade do crescimento, representam a recuperação do comércio bilateral”.



O administrador da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), Lello Francisco, disse que Angola registou desde 1995 a Julho de 2021, cerca de 25 projectos empresariais de origem belga, com um total de investimento avaliado em cerca de 46 milhões 570 mil USD nos sectores dos transportes, serviços, indústria, agricultura, comércio geral, construção civil, imobiliário e mineração.