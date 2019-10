Expoindústria edição 2019 começa esta semana

O Ministério da Indústria, em parceria com a Eventos Arena, realizam a 4ª edição da Expoindústria a decorrer de 9 (quarta-feira) a 12(quinta-feira) de Outubro na ZEE – Zona Económica Especial, Luanda-Bengo.

A edição 2019 conta com o alto patrocínio da Presidência da República sob o lema “MAIS INDÚSTRIA, MAIS EMPREGO, MAIS ANGOLA”.

A EXPOINDUSTRIA, que já vai na 4ª. edição, tem se revelado a maior montra da indústria em Angola, com o objectivo de promover as potencialidades económicas e industriais do país, na perspectiva de contribuir para diversificar a economia nacional, substituir as importações e aumentar as exportações, reduzindo o desemprego e a pobreza.

Para este ano, o certame conta com mais de 250 expositores e visa atingir os 15 mil visitantes, numa exposição a ser realizada numa área bruta de 28 mil metros quadrados.

Os bilhetes estarão a venda no valor de 1.000 Kwanzas e as entradas são grátis para estudantes universitários que apresentarem cartão e bilhete de identidade válidos e crianças até aos 14 anos desde que acompanhadas por um responsável adulto.

Estarão expostos na Expoindústria produtos dos sectores de oleaginosas, cereais, carnes, algodão, tabaco, açúcar, cerveja, cimento, madeira e mobiliário, refinação de petróleo, pneus fertilizantes, celulose, vidro, aço, sabão, sal, enchidos, lacticínios, sumos e refrigerantes, água mineral, tintas e vernizes, papel e cartões plásticos e varões de aço.