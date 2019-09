ExpoHotel Angola: Mais de 100 empresas participam na 1ª edição

O evento decorrerá nas instalações da Televisão Pública de Angola, distrito urbano do Camama, num espaço de 25 mil metros quadrados, cabendo a cada empresa participante uma área de exposição que varia de nove a 36 metros quadrados.

O congresso e a exposição contarão com a presença de convidados estrangeiros ligados às associações congéneres da África do Sul, Zimbabué, Namíbia, Zâmbia, Moçambique, Botsuana, Tanzânia, Lesoto, República Democrática do Congo, República do Congo Brazzaville, Cabo Verde e Marrocos, Portugal, Espanha, Brasil e Cuba.