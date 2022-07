ExpoGarden investe mais de 500 milhões Kz em áreas verdes de Luanda

A ExpoGarden investiu mais de 500 milhões Kz na requalificação de 28 jardins na província de Luanda nos últimos três anos, no âmbito da execução do projecto ‘Adopte Um Jardim’, segundo o director-geral da instituição, Tiago Pinto, que falou recentemente ao Mercado.

Para a execução do projecto ‘Adopte Um Jardim’, disse, a empresa detida pela Sagribengo contou com a parceria de outras empresas privadas, sendo que a Comissão Administrativa de Luanda assumiu o papel de coordenadora do programa de requalificação dos espaços verdes na cidade capital.

“Foi possível requalificar todas as rotundas abrangidas no projecto, face à adesão e esforço de algumas empresas parceiras, pelo que começamos a anexar outras áreas, alargando o projecto para canteiros e separadores de via”.

O modelo do ‘Adopte Um Jardim’, afirma Tiago Pinto, centrou-se na rotunda da Kinanga, localizada na Samba, onde foi possível realizar vários testes paisagísticos, possuindo hoje uma selecção de diversas espécies, adaptadas às condições ambientais e alguns hábitos sociais existentes na cidade.

Face ao trabalho desenvolvido, assegurou, a ExpoGarden venceu o concurso público para a requalificação das áreas verdes no município de Talatona (província de Luanda), onde interveio, no âmbito do ‘Adopte Um Jardim’, tendo requalificado já a rotunda da Fubu.

De acordo ainda com Tiago Pinto, o programa da ExpoGarden também tem atraído instituições filantrópicas, a título de exemplo a ‘Comunidade Ismaelita de Angola’ que (recentemente) solicitou os serviços da empresa detida pela Sagribengo, Lda.

“Como bandeira, a perspectiva é de tornar a cidade e as zonas periféricas de Luanda mais verdes”, declarou o director-geral da empresa em causa, tendo mais adiante afirmado que alguns parceiros pretendem replicar o projecto para outras regiões do País, tais como Huambo, Benguela e Menongue (província do Cuando Cubango).

A expansão do ‘Adopte Um Jardim’ para outras províncias consta dos objectivos da ExpoGarden, mas (segundo Tiago Pinto) passaria por fortes investimentos na produção (local) de flores e plantas ornamentais, assim como a consciencialização do empresariado, quanto à responsabilidade ambiental e social.

“Antes de se pensar em levar o projecto para outras províncias, deve ser expandido para outras áreas periféricas da província de Luanda, tais como o Zango, Camama, Viana, Cacuaco”, argumentou o director-geral da ExpoGarden que (desta forma) apresenta uma visão realística do programa de expansão do ‘Adopte Um Jardim’, idealizado por ele.

Origem do projecto

A ExpoGarden é uma empresa que resultou da expansão do negócio da Sagribengo, Lda. uma fazenda que se dedica à lavoura de plantas ornamentais e flores de corte na província do Bengo. Dispõe de 70 hectares e tem capacidade para produzir mil flores tropicais diariamente. (Rosas de porcelana em diversas variedades, helicónia, estrelícia e alpínia).

Quanto à diversificação de produtos, a fazenda está a produzir uma nova flor tropical, originaria de São Tomé e Príncipe denominada “Shanpoo Ginger”.

A Sagribengo, Lda, disse Tiago Pinto, divide-se em áreas de negócios, venda a retalho e o paisagismo. No portfolio também consta uma série de jardins particulares e públicos. Emprega mais de 114 trabalhadores.

A fazenda faz parte do Grupo WM, foi criada em 2012, tendo atingido um volume de negócio de 500 milhões Kwanza em 2021 (apesar do COVID-19), estima-se que em 2022 alcance os 800 milhões Kz.

Apesar de se tratar de um projecto com fins lucrativos, afirma, o “Adopte um Jardim” pretende ajudar a melhorar a consciencialização social, ambiental e a qualidade de vida dos munícipes, gerando confiança aos turistas e investidores estrangeiros.

Segundo Tiago Pinto, a implementação do projecto deveu-se à receptividade do antigo administrador do distrito das Ingombotas, Rui Duarte, e da presidente da Comissão Administrativa de Luanda, Maria Antónia Nelumba.