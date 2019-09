Expo-Indústria adopta desconto para angariar participação

A Expo-Indústria 2019 vai acontecer num espaço de mais de 28 mil metros quadrados, onde serão esperadas representações de instituições públicas, privadas, bem como de distintas empresas.

“A Expo-Indústria é a maior montra da indústria nacional e, assim sendo, tem ampla abrangência, pelo que a organização entende ser oportuno, nesta fase, dar oportunidade a todos e decidiu atribuir um desconto de 20 por cento na aquisição do espaço e montagem de stands para os expositores que operam fora de Luanda para facilitar e incentivar a sua participação no certame”, informou o também director de comunicação institucional e imprensa do Ministério da Indústria, Cláudio Moreira.