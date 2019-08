Expo Huíla: SAHAM Angola Seguros arrecada prémio de Melhor Stand

A seguradora teve a localização privilegiada na entrada da feira, antes de todos os expositores, por iniciativa estratégia com um conceito inovador, o stand da Saham Angola Seguros foi um dos mais visitados durante os dias deste certamente.

Sob a liderança do novo CEO, Philippe Alliali, a Saham Angola Seguros destacou-se com um conceito de mobilidade diferenciado, que foi ao encontro dos clientes e potenciais clientes, estacionando a sua carrinha itinerante “Seguro na Via” e o seu stand fora do pavilhão e logo na entrada da Expo-Huíla.

De referir que o prémio foi entregue tendo em conta a originalidade e o fluxo de visitantes.