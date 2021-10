EXPO 2020 Dubai aberta oficialmente nesta Sexta-feira

A abertura oficial dos pavilhões de mais de 150 países e organizações internacionais da Expo 2020, acontece nesta sexta-feira (01 de Outubro).

Angola, por sua vez, segundo um comunicado de imprensa Comissão Interministerial para EXPO 2020 DUBAI, a cerimónia de abertura do pavilhão do País contará com a presença do ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, do corpo diplomático acreditado nos Emirados Árabes Unidos entre outras entidades e membros do executivo, cuja abertura oficial será feita pela Comissária Geral da Expo, Albina Assis Africano.

A cerimônia de abertura repleta de estrelas da Expo 2020 Dubai será transmitida ao vivo para mais de 430 locais nos Emirados Árabes Unidos, dando a todos a chance de participar onde quer que estejam.

“Isso será seguido uma noite depois por fogos-de-artifícios em Dubai, marcando o primeiro dia completo da Expo em uma celebração visual comemorando a jornada desde a victória da licitação em 2013 até a abertura da primeira Expo Mundial no Oriente Médio, África e Região do Sul da Ásia e o maior evento global realizado desde o início da pandemia”, lê-se.

Ainda de acordo com a nota, os espectadores de qualquer lugar do mundo poderão participar dos eventos da noite por meio de uma transmissão ao vivo global, disponível em virtualexpo.world e Expo TV a partir de 1930 GST.

O evento conta com as apresentações de Andrea Bocelli ; a actriz, cantora e compositora Andra Day , indicada ao Grammy e ganhadora do Globo de Ouro ; a cantora e compositora britânica Ellie Goulding; o pianista internacional megaestrelado Lang Lang ; e Angelique Kidjo, quatro vezes vencedora do Grammy.

A Expo 2020 acontece de 1 de Outubro de 2021 a 31 de Março de 2022, um palco que convida visitantes de todo o planeta para a construção de um novo mundo e experimentarem uma jornada de seis meses de criatividade humana, inovação, progresso e cultura.