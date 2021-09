Executivo relevante

Derek Melvim é o responsável pela estratégia do Banco Morgan Stanley (nas vestes de Managing Director); também tem a missão de gerenciar os empréstimos garantidos de renda fixa da sexta maior instituição bancária dos Estados Unidos da América (EUA).



A acção de Melvin reflecte-se no sistema financeiro norte-americano, condição que o coloca na classe (restrita) de executivos afro-americanos influentes em Wall Street. Trabalha com agentes de cobertura em renda fixa, mercado de capitais e banca de investimento, a fim de desenvolver oportunidades para a obtenção de empréstimos.

Tem a última palavra no Banco Morgan Stanley quando se trata de empréstimo para clientes institucionais, tais como gestores de activos, empresas de capital privado, seguradoras e bancos. É dos mais experimentados em matérias ou produtos de seguros. Mm 10 anos, ninguém como ele cobriu hedge fundos (fundos de investimentos livres).



Licenciado (Havard University) e mestre (Columbia Business School) em administração e gestão de negócios, inicia a carreira no Morgan Stanley (2005), como vendedor institucional de seguros em Nova Iorque. Passados 10 anos, é promovido Director de Operações (Executive Director Institutional Sales, Securitized Products Group).

A ascensão de Derek Melvim gera resultados positivos (inesperados) para o banco em menos de um ano, facto que obriga a instituição a rever a sua posição estratégica. Em 2016 é promovido Managing Director (Head of Origination and Syndication, Fixed Income Sercured Lending), continuando em Nova Iorque, que é um privilégio.



Melvim também é membro do Comité de Gestão de Renda Fixa e Comité de Diversidade e Inclusão de Renda Fixa no Conselho Consultivo da Business Of Sports School (BOSS), uma escola pública de ensino médio em Midtown, Manhattan (Nova Iorque).