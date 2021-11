Executivo anuncia projecções da FILDA

O Ministério da Economia e Planeamento em parceria com o grupo Eventos Arena apresentam, esta quinta-feira (4), na sala de imprensa Carlos Rocha “Dilolwa”, no Edifício CIF Luanda ONE, as projecções em relação ao número de participantes, países e sectores da 36ª Edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) a decorrer de 30 de Novembro a 4 de Dezembro.

De acordo com o Jornal de Angola, o evento será realizado no novo parque de exposições da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, sob o lema: A tecnologia como suporte ao desenvolvimento do agronegócio e da indústria”.

A realização da feira enquadra-se no âmbito das acções do Executivo que visam a concretização das funções do Estado como catalisador do processo de diversificação da economia, cuja competitividade interna e externa se impõem a curto, médio e longo prazo.

Este ano, a FILDA afigura-se como um sinal de capital importância para a comunidade empresarial, mas também para o mercado, pois simboliza a retoma da actividade económica, depois de não ter acontecido a maior exposição do país em 2020, devido à pandemia da COVID-19.