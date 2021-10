Evergrande gera “efeito dominó” com novo buraco de 206 milhões no imobiliário chinês

Depois da Evergrande, foi a vez da Modern Land China de falhar o pagamento de 250 milhões USD aos seus credores. O promotor imobiliário chinês que utiliza tecnologias verdes na construção de habitação tornou-se assim na mais recente empresa em incumprimento.

O sismo provocado pelos sucessivos incumprimentos da Evergrande está a deixar várias réplicas no sector do imobiliário naquela que é considerada a segunda maior economia do mundo. Agora, foi a vez da Modern Land China Co., empresa construtora de casas com soluções que poupam energia, não ter sido capaz de cumprir com o pagamento de 250 milhões USD, de um cupão que expirava no dia 25 de Outubro, aos credores.

Segundo comunicado a que a Aljazeera teve acesso, na sequência da falha de pagamento, a Fitch Ratings já informou que desvalorizou a empresa para o incumprimento restrito de C.

O grupo imobiliário chinês tentou alienações, contraindo empréstimos e adicionando investidores estratégicos antes de não fazer o pagamento, escreve a Aljazeera citando a plataforma financeira chinesa Cailian. Na semana passada, encerrou uma proposta de prorrogação da maturidade do título por três meses.

Os mutuários chineses entraram em incumprimento em cerca de 9 mil milhões USD de títulos offshore este ano, com a indústria imobiliária a representar um terço desse montante. Isto porque as autoridades travam uma influência excessiva no sector imobiliário durante a crise da Evergrande que deixou muitos investidores em todo o mundo no limite.

Foram vários os grupos imobiliários que falharam este mês, embora a Evergrande tenha feito um pagamento de juros sob um título emitido em dólares, poucos dias antes de entrar formalmente em incumprimento.

Ainda assim, os credores da gigante do imobiliário estão a preparar-se para uma eventual reestruturação da dívida que poderá figurar entre as maiores de sempre na China.

Os decisores políticos estão a tentar evitar que estas questões gerem ‘efeito dominó’. Paralelamente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China exortou as empresas a fazerem preparativos activos para o reembolso de obrigações offshore num simpósio com algumas empresas das principais indústrias.