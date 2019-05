Euronext mais perto de comprar a Bolsa da Noruega

O Nasdaq tinha conquistado mais de um terço dos accionistas da praça norueguesa, incluindo o grupo financeiro DNB e o fundo de pensões KLP, pelo que clarificou hoje que iria libertá-los das suas obrigações. No entanto, o banco DNB diz que ainda não decidiu se vai vender a participação de 20% a Oslo Bors à Euronext. Haverá uma reunião entretanto entre as partes para avaliar essa venda, segundo a agência “Reuters”.

Há exactamente duas semanas, a Euronext anunciou que havia recebido o ‘ok’ do Ministério das Finanças norueguês para comprar 100% do capital da Oslo Børs VPS, que controla a Bolsa de Oslo, e “assegurou a maioria do capital da empresa 53,4%”. Esta era uma das principais condições para completar a transacção. Caso a operação avance, sobe para sete o número de países cujas bolsas são geridas pela Euronext (Portugal, Irlanda, Bélgica, França, Holanda, Reino Unido e, possivelmente, Noruega).

Tudo começou a 24 de dezembro de 2018, quando a gestora da bolsa de Lisboa embrulhou um presente especial: anunciou que tinha abordado a Oslo Børs para a compra dos seus activos por 625 milhões de euros. Nos meses seguintes, sucederam-me várias melhorias de oferta por parte da Euronext e dos norte-americanos. Ou seja, uma competição por quem oferecia a prenda mais valiosa.