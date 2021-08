EUA terão dado luz verde à Huawei para comprar “chips” para automóveis

Os Estados Unidos terão dado luz verde aos pedidos de licença para que a tecnológica chinesa Huawei possa adquirir “chips” para a indústria automóvel. A informação é avançada nesta quarta-feira, noticiou o jornal de Negócio.

Segundo as fontes, os Estados Unidos terão aprovado a licença que permite a fornecedores venderem “chips” à companhia, que estarão destinados à indústria automóvel. Esta autorização acontece num momento em que a Huawei continua na “lista negra” do Departamento de Comércio dos EUA, onde figura desde 2019.

As restrições foram impostas ainda durante a administração de Donald Trump, obrigando a uma licença específica para que a Huawei possa adquirir componentes. Ao longo do tempo, estas restrições tiveram consequências no negócio da fabricante chinesa, nomeadamente na área dos smartphones.

O facto dos componentes para automóveis não serem vistos pelos EUA como avançados terá reduzido os critérios para a concessão desta autorização.

À agência noticiosa, uma das fontes refere que o Governo norte-americano está a conceder autorizações para “chips” usados em veículos que poderão ter conectividade 5G. Durante a administração Trump, os receios sobre a infraestrutura 5G fornecida pela empresa foram um dos pontos mais referidos na retórica do ex-presidente dos EUA.