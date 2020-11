Estudo prevê que veículos eléctricos acabem com a era do petróleo

Os países emergentes, encabeçados pela China, já estão a liderar a transição verde para veículos eléctricos, o que provocará uma queda acentuada na procura de petróleo bruto e porá fim à "era do petróleo", foi hoje revelado.

A conclusão é de um estudo publicado hoje pelo laboratório de ideias Carbon Tracker, que calcula que esta mudança de modelo poderá gerar uma poupança anual de até 250 mil milhões USD (211,2 mil milhões de euros) nestes mercados até 2030, o que poderá significar que o aumento da procura global de petróleo será 70% inferior ao previsto.

Nas actuais condições, a análise feita estima que mais de 80% do crescimento da procura global de petróleo até 2030 virá das necessidades do sector dos transportes nos países emergentes, sendo que cerca de metade desta percentagem será proveniente da China e da Índia.

O Carbon Tracker acentua que ambos os países estão a reduzir drasticamente a sua dependência de petróleo e se encontram a promover fortemente os veículos eléctricos, cujos preços já se aproximam dos preços dos motores a diesel e a gasolina.

A China é líder mundial no desenvolvimento de veículos eléctricos, uma estratégia que também está a ser seguida pela Índia, observa o relatório hoje divulgado.

"Esta é uma escolha simples entre a crescente dependência do que tem sido o petróleo caro, produzido por um cartel estrangeiro, e a electricidade nacional, produzida por fontes renováveis, cujos preços estão em queda constante. Os importadores nos mercados emergentes vão acabar com a era do petróleo", salienta, em comunicado, o autor principal do estudo, Kingsmill Bond.

A maioria dos governos nos mercados da China, Índia, Sudeste Asiático e em quase toda a África têm implementados "fortes incentivos" para "electrificar os seus sistemas de transporte", uma vez que 68% das suas importações de petróleo anuais vão para esse sector.

Bond salienta que com a poupança de 250 mil milhões USD por ano acima referida, estes países poderiam "poupar" para financiar as infraestruturas necessárias para electrificar os seus sistemas de transporte.

Juntamente com os benefícios económicos estão os da saúde pública, uma vez que a poluição causada pelos transportes rodoviários causa 285.000 mortes por ano nestes mercados emergentes, das quais 114.000 ocorrem na China e 74.000 na Índia, de acordo com os números do Conselho Internacional sobre Transportes Limpos.

Entre os factores que estão a facilitar esta transição verde está também o facto de as baterias eléctricas se terem tornado mais baratas, com os preços a cair 20% desde 2010.

O Carbon Tracker prevê que "nos próximos anos" o seu preço cairá de 135 USD por quilowatt hora (KWh) para 100 USD por KWh, o que igualará o custo de compra de um veículo convencional ao de um eléctrico, enquanto este último seria ainda mais barato em 2030.