Estudo de caso: usando leilão competitivo para financiar energias renováveis

O programa de Aquisição de Produtores Independentes de Energia Renovável da África do Sul (REIPPP) representa um modelo inovador de parceria público-privada que promove soluções de energia sustentável na África do Sul, com uma meta de produzir 17,8 GW de fontes renováveis ​​até 2030. O programa está intimamente ligado ao país Plano de Recursos Integrados, que visa renovar o compromisso da África do Sul com as energias renováveis.

Ao criar um mercado secundário de investidores além dos títulos do governo, o programa deu início a um novo modelo de financiamento e privatização em grande escala de empreendimentos de energia que antes eram detidos pela empresa de utilidade pública Eskom. Desde a sua implementação em 2011, o programa REIPPP foi responsável por mais de 10 bilhões USD em investimentos privados em energia no país.

O programa opera por meio de leilão competitivo, estabelecendo janelas de licitação nas quais os desenvolvedores licitam pelo direito de monetizar projectos de energia renovável. Os licitantes selecionados ganham um contrato de compra de energia de 20 anos com a Eskom, que é lastreado pelo Tesouro Nacional e, consequentemente, em grande parte livre de risco. O custo de compra da energia do projecto é então repassado aos consumidores por meio de tarifas, com projectos solares iniciais carregando uma tarifa de 0,20 USD por quilowatt-hora (kWh) e projectos mais recentes carregando uma tarifa de 0,033 USD por kWh.

Para estimular o envolvimento do sector privado no domínio da energia, vários bancos nacionais ofereceram instrumentos de financiamento vantajosos para os PIEs participantes do programa. O Rand Merchant Bank, por exemplo, financiou 39 projectos de utilidade em todo o país, representando mais de 2,7 GW de energia e uma participação de mercado de quase 45%. Seu produto de dívida protegido contra a inflação tornou-se uma solução difundida na esfera de investimentos renováveis, enquanto suas ofertas de financiamento de acções permitiram a entrada de novos participantes locais no mercado. Enquanto isso, o Absa Bank emprestou aproximadamente 1,18 bilhão USD para 12 dos 27 novos projectos renováveis ​​privados que anteriormente haviam sido adiados pela Eskom.

Financiando energias renováveis ​​na África Subsaariana

O continente africano possui um grande potencial renovável nos segmentos residencial, comercial e de serviços públicos e, como resultado, uma diversidade de instrumentos de financiamento foi implantada. O Fundo de Energia Renovável da África, por exemplo, financia projectos hidreléctricos, eólicos, geotérmicos, solares, de gás encalhado e biomassa de pequena escala na África Subsaariana.

Por meio de seu Fundo de Energia Sustentável para a África, o Banco Africano de Desenvolvimento ancorou um compromisso de 95 milhões USD para apoiar o desenvolvimento de projectos de energia renovável de pequena escala, fornecendo estudos de viabilidade técnica, devida diligência legal, avaliação de impacto social e ambiental, garantia de qualidade e risco gestão. Do lado institucional, o programa GET FiT, patrocinado em parte pelo Deutsche Bank, permite que os governos africanos criem ambientes regulatórios propícios para atrair investidores para projectos de energia renovável.

Embora o tamanho e o escopo dos investimentos em energias renováveis ​​continuem a aumentar em todo o continente, ainda existem barreiras ao financiamento. Os empréstimos de bancos africanos, por exemplo, são frequentemente acompanhados por taxas de juros exorbitantes, limitando o acesso ao financiamento doméstico para desenvolvedores de pequena escala. Em termos de financiamento externo, as instituições financeiras de desenvolvimento demonstraram grande interesse em apoiar projectos renováveis ​​de grande escala no continente, mas ainda são necessários quadros políticos claros para garantir que o financiamento de energias renováveis ​​permaneça viável a longo prazo. Enquanto isso, os programas de pequena escala tendem a encontrar dificuldades para acessar os mercados financeiros devido a registros financeiros inadequados e ao tamanho dos projectos menores que são menos atraentes para os financiadores.

Em termos de bancabilidade de projectos renováveis ​​de pequena escala, as soluções solares fora da rede e micro-rede têm demonstrado o maior potencial por meio de sistemas pré-pagos, que tornam o financiamento mais seguro ao conectar o pagamento ao uso e reduzir o risco de crédito o processo. Esses tipos de inovações estão revolucionando a forma como os investidores abordam os projectos de distribuição de energia, à medida que surge um novo segmento de clientes de baixa renda e o método anterior de empréstimos com base em garantias torna-se desactualizado.

Fonte: Africa Oil & Power