Estradas melhoram ambiente de negócios

Em 2019, foram asfaltadas mil e 500 quilómetros de estradas primárias e secundárias e a construção de 850 habitações sociais.

O governante, que falava à margem da cerimónia de entrega de cesta básica aos idosos do “Lar de 3ª idade Beiral”, referiu que a função do sector da construção civil consiste em prover as infra-estruturas de apoio para o desenvolvimento económico e social do país, um desafio que o Ministério tem para 2020.

Por outro lado, além da construção de estradas, disse ser importante a manutenção destas vias.

Por isso, justificou a instalação de balanças rodoviárias em diversas estradas de Angola a partir de 2020, enquadrada no Programa de Manutenção e Conservação de Estradas.

Explicou que o primeiro projecto de instalação do centro de passagem no país ser o da via Maria Teresa, em construção e prevê-se estender esta acção, com prioridade, às vias mais críticas do país.

A intenção do sector é que o processo de pesagem de viaturas decorra de acordo o estabelecido pelo sector, visando proteger as estradas. “ O excesso de peso danifica o piso” justificou.

A outra intenção do sector é pretender unir o sistema de pesagem de viaturas com as zonas de fronteira, como é o caso da zona Sul e Norte, onde transitam viaturas muito carregadas, trazendo ou levando produtos a outros países vizinhos.