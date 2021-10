Estado de Direito na Polónia ameaça tornar cimeira da UE "numa das mais difíceis"

Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se em Bruxelas, numa cimeira com uma agenda preenchida, dominada pelos preços da Energia, mas que será também marcada pela situação do Estado de Direito na Polónia.

Depois de o Conselho Europeu de Junho passado também já ter sido ensombrado por um tema estranho à agenda a lei húngara aprovada na altura a proibir direitos das pessoas LGBTQI, que levou a um aceso e longo debate entre os chefes de Estado e de Governo da UE, desta vez é a situação do Estado de direito na Polónia a ameaçar perturbar uma cimeira que tem uma agenda oficial já muito carregada, consagrada à energia, COVID-19, migrações, comércio e relações externas.

“Também abordaremos os recentes desenvolvimentos relacionados com o Estado de Direito durante a nossa sessão de trabalho”, confirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na carta-convite dirigida aos líderes dos 27 países.

O Estado de Direito, à luz do recente acórdão do Tribunal Constitucional polaco que determina havernormas nacionais que se sobrepõem à legislação europeia, no que é entendido em Bruxelas como um desafio sem precedentes à primazia do Direito Comunitário, não faz assim parte da agenda oficial, mas será “abordado” informalmente (ou seja, sem conclusões formais) já esta quinta-feira, na primeira sessão de trabalho, por insistência de “alguns Estados-membros”, segundo fontes do Conselho.