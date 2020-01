Estado arrecada 92 milhões de kwanzas em multas de importação

Em declarações à imprensa, à margem do encontro com despachantes oficiais, sem revelar o número de sanções, sublinhou que os valores arrecadados resultam das multas emitidas pela Inspecção Geral do Comércio.

Frisou que desde a criação da unidade de reconciliação de dados, que tem por objectivo verificar o processo desde a primeira até à última factura de importação e exportação, foram registadas várias irregularidades e actos criminais, tendo os processos sido encaminhado para a Procuradoria-geral da República (PGR) e outros foram sancionados pela Inspecção Geral do Ministério do Comércio.

“Os operadores económicos as vezes apresentam facturas em diversas línguas que não facilita o nosso trabalho, os despachantes são os intermediários entre os operadores económicos e o Ministério do Comércio no sentido de anexar uma factura em língua portuguesa...”, disse.

Lukonde Luansi explicou que o encontro serviu para recolher as propostas para a revisão do decreto presidencial nº 75/17 de 7 de Abril, que regula os procedimentos administrativos das operações de importação e exportação.

Em relação ao decreto, explicou que o Documento Único (DU), que actualmente tem a validade de 60 dias, passará para 120 dias e o certificado de exportador, que actualmente tem prazo anual, passará a cinco anos de duração.