Especialistas debatem potencialidades do mar como pilar para diversificação da economia

Sob chancela da Revista Economia & Mercado, a conferência tem como objectivo analisar a “Economia do Mar, e o Mar em si”, enquanto pilar para a diversificação da economia de Angola e que oferece, além do petróleo, principal fonte de receitas do Produto Interno Bruto (PIB) nacional – vários outros recursos e oportunidades de negócio para nacionais e estrangeiros.

Participarão do evento operadores, investidores, decisores públicos e académicos, com destaque para quadros superiores do Ministério da Agricultura e Pescas, Porto do Namibe, Porto de Luanda, AIPEX e Porto do Lobito.