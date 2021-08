Espanha Itália e Países Baixos proíbem operação da Binance

A pressão regulatória sobre a Binance, a maior corretora de criptomoedas em volume de transações, continua a apertar.

Depois de Londres e Singapura, foi a vez dos reguladores dos mercados espanhol, italiano e holandês a emitirem alertas a proibir a actuação desta empresa nos respectivos países, numa altura em que vários clientes estão a processá-la por terem sido impedidos de transferirem o dinheiro para as suas contas.

A italiana Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) alertou esta sexta-feira, 20, que a plataforma não está autorizada a operar no país, seguindo os passos dados pela espanhola Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no dia anterior.

No passado dia 15 de Julho, também o regulador nos Países Baixos alertou que as empresas pertencentes ao Grupo Binance não estão autorizadas a prestar serviços e actividades no País.

Na Itália, o regulador disse mesmo que não era possível, sequer, usar a Binance através do site binance.com, um facto que difere face à anterior regulação imposta pelo Reino Unido e que pode abrir um precedente no que toca ao futuro desta corretora em vários outros países.

O banco central dos Países Baixos acusou a Binance de oferecer serviços ilegais na transação de criptomoedas.

A Binance oferece uma alavancagem que pode ir até 125 vezes, no caso de futuros de criptomoedas. E, de acordo com as regras da ESMA, o regulador dos mercados a nível europeu, o limite máximo de alavancagem para o caso dos derivados de criptomoedas é de duas vezes o valor investido, por se tratar de um activo de risco.