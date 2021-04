Espanha investiu 460 milhões USD em Angola nos últimos 30 anos

O Reino de Espanha investiu 460 milhões USD em Angola, através de empresários espanhóis entre 1990 e 2020, como reflexo de uma carteira comercial em permanente crescimento, revelou a Agência Nacional Angola Press (ANGOP).

Os dados obtidos pela agência de notícia, junto da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX), indicam que o montante foi aplicado num conjunto de 82 projectos, em variados segmentos do sector económico.

Destes investimentos, o sector da Indústria lidera com 15 projectos, com valores fixados em 323,2 milhões USD, seguido das pescas com sete projectos, avaliados em 59, 3 milhões USD, e construção civil com 23 acções, orçados em 41,3 milhões USD.

Ainda no leque de investimentos feitos, constam os sectores de prestação de serviços com 17 projectos, suportados por uma aplicação de 19,4 milhões USD, entre outros, como na indústria extractiva, saúde, agricultura e comércio.

A província do Zaire é a que mais investimentos recebeu, com cinco projectos, no valor global de 285,9 milhões USD, seguida de Luanda, registou 72,7 milhões, com 64 projectos e Benguela, com 33,9 milhões, com cinco iniciativas.

No quadro do reforço da cooperação entre Angola e Espanha, chegou ao país, na noite desta quarta-feira, o chefe do Governo de Espanha, Pedro Sánchez Pérez Castejón, para uma visita oficial, a convite do Presidente da República, João Lourenço.

Conforme o programa da visita, nesta quinta-feira Pedro Sánchez Pérez Castejón será recebido pelo Chefe de Estado angolano, estará presente no Fórum Económico Angola-Espanha e visitará a Substação da ELECNOR, na Boavista, em Luanda.

O governante do Reino de Espanha tem agendada igualmente visita ao colégio Dom Bosco, no distrito urbano do Sambizanga, no mês em que Angola comemora 19 anos de paz efectiva e de reconciliação nacional, assinalados no dia 04.