ENVR reforça aposta na estratégia comercial para “driblar” crise.

A ENVR, empresa local do sector industrial e prestação de serviços, presente no mercado há cinco anos, vai reforçar a componente comercial para atender os novos desafios e com isso continuar a reinventar-se em meio a crise.

O grupo empresarial de médio porte que actua na indústria transformadora, lojas, agência de recrutamento, serviços de consultoria e gestão empresarial, imobiliária, mediação de documentos e formação, emprega 30 angolanos e 1 expatriado, e está presente em Luanda, Kwanza Norte e Benguela.

De acordo com o CEO, Edmilson Ribeiro, com os olhos virados para o futuro, actualmente o foco principal da empresa é tornar o projeto comercial (gestão de vendas, supervisão, vendas, formação) como a cara da empresa, visto que, está em projeto a realização de call center só para vendas e outros projetos ligados a área comercial.

Segundo conta o responsável no princípio a empresa começou como uma "faz tudo", devido a ansiedade de ganhar dinheiro, passados cinco anos, organizaram-se e cresceram no sector do comércio, com uma loja a vender todos os serviços de TV por satélite que existe no País, e também os serviços das telefonias móveis e venda de telemóveis. “

“A empresa notabilizou-se também no ramo industrial na transformação de milho e mandioca. Mas o maior realce vai para o projeto de gestão de vendas”.

Nos últimos três anos, a ENVR tem se estabilizado no mercado como uma potente empresa no ramo comercial supervisão de vendas, vendas, gestão de vendas e formação de comerciais (promotores).

Edmilson Ribeiro entende que entre 2019 e 2021 celebraram os maiores contratos, com empresas de destaque nacional nas áreas de saúde, seguro, bebidas, consultoria, biossegurança, água, medicamentos, imobiliária, construção e reação armada.

São representantes de produtos provenientes da Alemanha (Denk pharma) e Rússia (Gotas saudáveis).

O empreendedor confessa que uma das principais dificuldades de 2020 foi a depreciação do Kwanza, pois com ela os consumidores perderam o poder de compra, acrescido o confinamento que interditou a circulação nacional e internacional.

“Sabendo que o País ainda é dependente do que se produz no exterior, "posso arriscar em dizer que a nossa economia ainda é dependente do exterior" por isso, estava tudo complicado. As empresas deixaram de solicitar os nossos serviços porque não importavam para produzir”.

Ribeiro acredita que apesar da situação perdurar, este ano (2021), já está melhor porque as empresas conseguiram se reinventar, e a ENVR não ficou de fora, razão pela qual independentemente das dificuldades vividas faz um balanço positivo.