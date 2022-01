ENSA será privatizada até ao final de Fevereiro deste ano

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Vilar, avançou que a ENSA será privatizada até ao final do mês de Fevereiro de 2022.

Patrício Vilar falava durante um encontro com os órgãos de comunicação social, esta sexta-feira, que teve como principal objectivo prestar esclarecimentos sobre o balanço geral do PROPRIV.

Sem avançar mais detalhes, o PCA do IGAPE refere que a privatização da ENSA será por concurso de prévia qualificação dos candidatos.

Para o segundo trimestre de 2022 o Estado prevê privatizar por via da bolsa a Sonangol, TV Cabo, Bai e o Caixa Angola.

A par destas, prevê ainda privatizar por concurso público a Mota-Engil com a Multitel, esta última não apresenta condições para ser privatizada em bolsa. Avançou ainda que as 14 unidades da Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE) serão privatizadas por leilão electrónico.

Patrício Vilar revelou que não estão ainda criadas as condições para avançar a privatização do sector aéreo, realçou para a necessidade de reestruturação das empresas e do sector.

“Os potenciais interessados não estão nas circunstâncias em que o mercado está hoje não é possível pensar que alguém estaria interessado em comprar uma companhia aérea, pelos motivos que todos sabemos nem sequer nos estamos a referir concretamente das condições da empresa em si ma estamos a referir aquilo que o COVID19 provocou que é colocar as companhias todas no chão não apenas em sentido real mas em sentido económico também”, reforçou.

Sobre o caso da Cimangola o PCA do IGAPE disse que a empresa encontra-se em processo judicial enquanto não estiverem concluídos o processo não podem ser alienados.

Até ao momento foram feitas 73 privatizações, número que Patrício Vilar considerou ínfimo.

Em 2019 privatizou-se 9 activos, em 2020 foram 29 e no ano de 2021 foram 35, e muitos activos aconteceram por via de leilão com procedimento de concurso publico mas por meio de uma plataforma que permite um leilão quase estilo hasta pública.

“A maioria das empresas que foram privatizadas em 2021 os processos terminaram no final do ano é normal que 32 delas a maioria esmagadora esteja em fase de arranque”, concluiu.