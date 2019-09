ENDIAMA sai do vermelho mas auditor enche relatório com reservas

A Empresa Nacional de Diamantes (ENDIAMA) registou um resultado líquido positivo de 7,028 mil milhões Kz no exercício 2018, saindo, assim, de um prejuízo de 592 milhões Kz declarado em 2017, de acordo com o relatório e contas da empresa publicado ontem, 6 de Setembro.

Todavia, o auditor do relatório dá a entender que este resultado poderia ser outro se não fossem as irregulares verificadas na contabilidade da empresa.

A Deloitte diz que os procedimentos e controlos internos vigentes na empresa não asseguram de forma inequívoca que todas as transacções materialmente relevantes são capturadas para registo contabilístico e tratamento fiscal atempado e no exercício a que respeitam. O auditor arrasa a ENDIAMA dizendo, mais uma vez, que até à data presente, não obteve as respostas das entidades que a empresa menciona como devedoras.

“Acresce referir que não obtivemos, até à presente data, as respostas de determinadas entidades aos nossos pedidos de confirmação de saldos, e outras informações, os quais, de acordo com os registos contabilísticos da empresa, em 31 de Dezembro de 2018”.

O processo de reconciliação de respostas obtidas de um conjunto de entidades relacionadas revelou a existência de um conjunto de itens de reconciliação relacionado com saldos e activos não reconhecidos pela contraparte no valor de 905,1 milhões Kz, encontrando-se esta situação a ser analisada pelos serviços de contabilidade da empresa sendo os seus efeitos desconhecidos à data do relatório.

Foram identificadas contas a pagar que totalizam 840,8 milhões Kz (incluindo 765 milhões a pagar indicado nos saldos não confirmados) e 247, 1 milhões Kz, respectivamente, não tendo sido obtida evidência de auditoria suficiente que permita concluir quanto à sua exigibilidade. O relatório também faz menção de contas a receber no montante 871 milhões Kz que apresentam uma elevada antiguidade e relativamente aos quais não foram facultadas as informações que permitam concluir quanto ao momento e valor estimado de realização dos mesmos.

“Até à data deste relatório, à semelhança do exercício anterior, tal como consta no nosso relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018, datado de 25 de Junho de 2018, não obtivemos resposta de diversos advogados contratados pela empresa ao nosso pedido de confirmação da existência de processos em contencioso, litígios e outros assuntos incluindo a quantificação das eventuais responsabilidades correspondentes, bem como da probabilidade de desfecho desfavorável que poderá estar associada às mesmas. Consequentemente, não podemos concluir quanto aos efeitos integrais, se alguns, nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018, dos eventuais ajustamentos que poderiam ter identificado, caso nos tivessem sido facultadas as referidas respostas e informações”, diz a Deloitte.