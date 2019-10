Endiama relança três projectos diamantíferos

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, Endiama, vai investir cerca de 25 milhões USD para o relançamento dos projectos diamantíferos do Cassanguidi, Chimbongo e Furi, no município de Cambulo, Lunda Norte, informou nesta sexta-feira última, no Dundo, o presidente do conselho de administração da Endiama, Ganga Júnior.

Em declarações à imprensa, no final da visita de dois dias efectuada à província da Lunda Norte, Ganga Júnior disse que as minas vão produzir 20 mil quilates de diamantes/mês, após a sua entrada em funcionamento dentro de dois meses.

Sem avançar o período em que ficaram paralisadas, informou que os projectos vão garantir pelo menos mil empregos aos jovens locais.

A província da Lunda Norte tem 100 cooperativas mineiras industriais e semi-industriais no universo das 240 em todo país.