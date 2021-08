ENDIAMA regista venda semestral na ordem dos 690 milhões USD

A indústria diamantífera nacional registou vendas na ordem dos 690 milhões USD no primeiro semestre do corrente ano, segundo revela o Presidente do Conselho de Administração da ENDIAMA, José Ganga Júnior.

Falando a imprensa na conclusão da Reunião de Balanço Semestral da Comercialização de Diamantes no País, que se realizou esta semana no Dundo, Ganga Júnior aclara, as vendas vão de encontro ao previsto para o período, isto é, 700 milhões USD.

Em relação a produção, registou-se um aumento 1,3% face ao previsto, fruto do cumprimento dos programas estabelecidos. Faz saber que, não obstante as dificuldades existentes com limitações resultantes da COVID19, na generalidade há um esforço grande no sentido de se cumprir os objectivos estabelecidos no programa de produção, e para este ano prevê-se uma produção de cerca de nove milhões de quilates.

Quanto ao processo de reestruturação das minas realçou que, em termos de kimberlitos, as mesmas funcionam de forma eficiente.

“A CATOCA é o nosso projecto de referência, e está muito bem em termos de kimberlitos. Temos ainda duas minas a “Lunhinga” e a “Cachepa” que estão em plena restruturação em todas as suas variantes e aspectos”.

Esclarece que a reestruturação em causa incide sobre a estrutura de sócios, e a parte operacional.

“Pensamos ainda em concluir o processo de restruturação no que se refere as minas de aluvião e na generalidade estão bem, exceptuando a Aluminas”, explana. “A Aluminas tem problemas graves de funcionamento e organização.

Revela ainda a intenção de assunção do controlo da mina aluminas.

“Em termos societários nos pensamos que esta mina deve pertencer exclusivamente a ENDIAMA” divulga. “Neste momento, estamos também no processo de definição ou de indicação das novas lideranças com o estabelecimento dos programas de reestruturação e pensamos que este ano fica resolvido”.

A ENDIAMA tem a gestão da nova mina, o Luembe, que já dá os primeiros passos segundo Ganga Júnior, e pretendem igualmente reestruturar e avançar com a “Caçangiri”.

“As outras minas, Ochitotolo, e o kuango, podemos dizer que estão bem. Enfim, na generalidade as minas com mais ou menos dificuldades estão a funcionar regularmente” conclui.