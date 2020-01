Endiama paga segurança social de trabalhadores de empresas paralisadas

A totalidade do valor pago cifrou-se em AKZ 2.170.211.760,21, diz uma nota de imprensa que o Jornal “Mercado” teve acesso.

O documento, diz ainda que o processo dos trabalhadores destas empresas que se encontram paralisadas, é o segundo caso do género, depois de se ter concluído em Dezembro de 2019 o pagamento das contribuições para os trabalhadores do Cuango, no valor de AKZ 4.432.173.926,40.

Lembrar que no processo das empresas paralisadas, os trabalhadores reclamavam de pagamentos por alegados salários em atraso, mas a direcção da Endiama entende que não se trata de atrasos salarias, mas sim actualização das contribuições na segurança social.