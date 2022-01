Endiama com lucros de 20,6 milhões USD em 2020

A Empresa Nacional de Diamantes (Endiama) encerrou o exercício económico de 2020, com um resultado líquido positivo de 13,38 mil milhões kz (20,60 milhões USD), inferior em 4,22 mil milhões ( 15,91 milhões USD) relativamente ao período homólogo, noticiou o jornal de Angola.

Segundo o relatório de gestão e contas de 2020, o decréscimo de 24%, face ao período homólogo é explicado pelo aumento dos custos não operacionais em 149% (impacto do suporte à encargos de Responsabilidade Social Corporativa e as provisões de Responsabilidades Creditícias Indirectas junto da banca comercial).

De acordo com o jornal de Angola, o documento esclarece que apesar da redução do preço médio do quilate de 138 USD em 2019 para 131 USD em 2020, observou-se um aumento nos proveitos operacionais de 37%, influenciados pelas pedras especiais encontradas ao longo do exercício.

No período compreendido de 2019 a 2020, o subsector diamantífero realizou investimentos na ordem dos 248 milhões kz, dos quais 174 milhões realizados em 2019 e 73 milhões USD em 2020.

Naquele período, a Endiama activos totais de 150,6 mil milhões kz (231,92 milhões USD), contra os 114,1 mil milhões kz (236,6 milhões USD) em 2019, tendo-se verificado um aumento de 32%.

Em relação ao passivo o total cifrou-se em 119,1 mil milhões kz (183,34 milhões USD ) contra 67,2 mil milhões kz (139,42 milhões USD) registados em 2019, o que representa um aumento de 77%.