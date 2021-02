Encerrou a primeira Feira de produtos Angonabeiro “A Marca das suas marcas” de 2021 no Intermarket

A Angonabeiro realizou recentemente, em luanda, a primeira edição de 2021 da feira de produtos denominada Angonabeiro “A marca das suas marcas”.

O evento, que encerrou esta semana, teve como palco o Intermarket e contou dezenas de produtos da marca disponíveis a preços mais económicos.

Esta é a primeira feira de produtos ‘A marca das suas marcas’, em 2021, e mais uma vez, a Angonabeiro disponibiliza um portefólio de grande dimensão, numa diversidade de categorias que vão do café ao chá, passando pelo açúcar, vinhos, azeite, leite, água, massas, bolachas e tostas, azeitonas, pickles e tremoços, rebuçados, e ainda, conservas de peixe, a preços mais baixos.

“Os consumidores que preferem as nossas marcas sabem que temos vindo a estar cada vez mais próximos deles. Foi o que aconteceu no ano passado, num momento especialmente difícil para todos, em que as nossas marcas estiveram sempre ao seu lado, e os acompanharam em toda a sua jornada. Este ano vamos dar ainda mais passos nesse sentido, sempre com o propósito de lhes oferecer os melhores produtos, aos melhores preços”, refere Joana Miranda, directora de marketing da Angonabeiro.

Nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro, a Angonabeiro promoveu 3 dias de degustação, “oferecendo aos clientes do Intermarket a possibilidade de experimentarem o delicioso café Ginga 3 em 1, de preparação cómoda e rápida, disponível em saquetas que contêm café, leite e açúcar. E todos estão, desde já, convidados a prová-lo e habilitando-se ainda a ganhar prémios da marca nacional de café 100% Angolano” concluiu Joana Miranda.