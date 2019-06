Empréstimo obrigacionista de 30 milhões da SIC arranca hoje

De acordo com o prospecto da operação enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quarta-feira, o canal de televisão do grupo Impresa vai emitir um milhão de obrigações, ao valor nominal de 30 euros e com uma maturidade de três anos, para captar até 30 milhões de euros.

Os investidores terão de comprar um mínimo de 50 obrigações, o que implica um investimento base de 1.500 euros, sendo 02 de julho o prazo limite para alteração ou revogação das ordens de subscrição e 05 de julho a data da sessão especial de apuramento dos resultados da oferta.

O objectivo é que a admissão à negociação das obrigações SIC 2019-2022 na Euronext Lisbon aconteça em 10 de julho, adianta o Notícias ao Minuto.