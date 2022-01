Empresas podem reduzir 30% das emissões sem custos líquidos para o negócio

As empresas podem reduzir pelo menos 30% das emissões sem custos líquidos para o negócio, é uma das conclusões do estudoWinning the Race to Net Zero. The CEO Guide to Climate Advantage desenvolvido pelo Fórum Económico Mundial em colaboração com a Boston Consulting Group (BCG).

“Após anos de acções inadequadas no combate à ameaça das alterações climáticas, entidades de todos os sectores estão cada vez mais cientes e preparadas para este desafio”, é referido numa nota enviada à imprensa pela BCG a propósito da divulgação do relatório.

De acordo com o documento, 92 países assumiram até ao momento compromissos para atingir a neutralidade carbónica, representando 78% das emissões globais de CO2, uma subida considerável face a 2019, em que eram apenas 29 países.

No mundo organizacional, é notório o aumento dos compromissos na agenda ambiental, destaca o BCG.

“Mais de 2.000 empresas em todo o mundo estabelecerem objectivos validados pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), contra as 116 registadas em 2015, o que representa um crescimento de 65% por ano”, é explicado no documento.