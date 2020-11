Empresas concorrem ao prémio de melhor Startup do turismo

O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente vai nos próximos dias escolher a startup que ajudar á na transformação digital do sector do turismo,soube o Mercado.

A competição que vai decorrer num dos shoppings da capital do País, vai contar com a presença de dez Startup´s de Turismo: Wast Solutions, Bantu Games, Acave, Citaagro, Belita, Kubata Angola, Inzo Iame, Tour Angola, Paga tur.

O Concurso, visa fomentar o desenvolvimento de startup´s que ajudem a transformação digital no sector turístico.

O evento, oferecerá uma oportunidade ímpar aos empreendedores para mostrarem aos angolanos o compromisso com a inovação e com a transformação do turismo enqaunto pilar da nossa economia.

O prémio vai estimular a criatividade, a criação de um ambiente de comunicação abrangente e clara,com poucos ruídos, a criação de um projecto inclusivo e colher contribuições para o sector.

O juri se baseará na singularidade,viabilidade da solução;no modelo de negócio; na escalabilidade; divididos em quatro temas futuro das viagens, experiência turística,impacto ambiental , e o desenvolvimento comunitário para determionar o melhor concorrente.