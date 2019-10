Empresas abandonam Libra, projecto de moeda digital do Facebook

Visa, Mastercard, eBay e Stripe anunciaram nesta sexta-feira que estão a abandonar a Libra.

Esta medida representa um duro golpe no projecto de moeda digital de Facebook, previsto para o meio de 2020.

As empresas do sector de pagamentos bancários Visa e Mastercard, a plataforma de comércio on-line do eBay e os serviços de pagamento Stripe confirmaram à AFP o abandono do projecto, seguindo os passos do PayPal, que deixou de ser parceiro do Facebook na operação na semana passada.