Empresários indianos querem investir no café Arábica em Angola

O Executivo, representado pelo Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA) celebrou um contrato de assistência técnica com uma entidade especializada da Índia para o desenvolvimento e exploração sustentável de fazendas cafeeiras de médio e grande porte.

Em comunicado a parte nacional informa que o contrato engloba uma eventual mobilização de investidores indianos para colaborar no desenvolvimento do sector.

A Índia é o sétimo maior produtor de café no mundo. Em termos de variedades de grãos de café, o Robusta representa 70% das variedades de grãos de café cultivados no país. A maior parte das importações e exportações de café ocorre no segmento de grãos de cafés. Os principais parceiros de importação do país incluem o Vietname, a Indonésia, Uganda, o Quénia e o Brasil.

Os investidores indianos terão pela frente desafios inerentes ao subsector do café, no que concerne ao ambiente produtivo vigente, tais como a idade avançada das plantações de café, resultando em baixa produtividade; o baixo nível de mecanização das operações culturais, apesar do potencial para a sua utilização; deficiente infra-estrutura de processamento pós-colheita a necessitar de investimentos para a sua remodelação e ou modernização, visando uma maior qualidade do produto final.

