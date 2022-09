Empresários dos EAU interessados em investir em Angola

Alguns empresários dos Emirados Árabes Unidos (EAU) manifestaram recentemente, interesse em investir em Angola, particularmente no domínio da indústria agro-alimentar, do turismo e hotelaria.

O desejo foi declarado ao embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola naquele país do Médio Oriente, Albino Malungo, que manteve encontros com os empresários à margem da cerimónia de abertura da Exposição Internacional de Caça e Hipismo de Abu Dhabi.

De acordo com Angop, o diplomata angolano considerou proveitoso o encontro mantido com os investidores, por permitir trocas de experiência e estabelecer contactos com os empresários.

Até Maio de 2022, os Emirados Árabes Unidos lideravam o top 10 do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Angola, com 351,7 milhões USD.

De acordo com a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações e Importações (AIPEX), no período em análise, a China seguia na terceira posição, com um investimento de 225 milhões USD (24 projectos em implementação) depois do Reino Unido na segunda posição.

Entre outros sectores, os EAU investem em Angola nas áreas da agricultura, concretamente na montagem de tractores e alfaias, e também montagem de telefones.