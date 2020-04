Empresários adquirem activos alienados pelo Estado

A Fazenda Pérolas do Kikuxi adquiriu, recentemente, dois dos sete activos públicos alienados, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), sob tutela do Instituto de Gestão de Activos e Partições do Estado (IGAPE). Na operação, a empresa angolana (de capital privado) gastou cerca de 1,9 mil milhões Kz, sendo que perto de 1,3 mil milhões Kz se destinou a aquisição do Complexo de Silos de Catete e 600 milhões Kz no Matadouro Modelar de Luanda.

Elizabeth Dias dos Santos, administradora da Fazenda Pérola do Kikuxi, considera estratégica a aquisição dos empreendimentos, pelo facto de representar a consolidação da fileira dos ovos e frangos.

Na sequência do mesmo programa económico, a TELGEST adquiriu o Matadouro Modelar do Porto Amboim, num montante calculado em cerca de 1,1 mil milhões Kz. A aquisição daquele activo ajusta-se à estratégia de continuidade de expansão da empresa. “Já exploramos o matadouro, visto que também temos produção de carne bovina e suína, surgiu a necessidade de adquirimos este empreendimento”, disse José Alexandre, administrador. A Sociedade Agro-Pecuária do Bailundo passou a deter o Matadouro de Camabatela ao preço de 2,5 mil milhões Kz. Jaime Pereira, administrador daquela sociedade, diz que a estratégia passa por uma lógica de integração vertical com um projecto de agro-pecuária de corte.

O principal desafio para o matadouro, segundo Jaime Pereira, é ter animais para poder abater. “Sabemos que existe uma vontade forte de o Planalto de Camabatela ter um desenvolvimento importante, mas sozinhos não chegamos para abastecer o matadouro”. O responsável da Sociedade Agro-Pecuária do Bailundo considera ser fundamental que todo o Plano de Camabatela, que já foi um grande produtor de carne, se desenvolva e maximize as potencialidades do matadouro.