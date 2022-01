Empresário saudita pretende abrir linha de financiamento

A Exim Finance, grupo empresarial da Arábia Saudita, com representação no Dubai, manifestou interesse em financiar projectos em Angola no Sector Agro-alimentar, Infra-estruturas, Saúde e da Energia, bem como a possibilidade de participação no Sector da Banca de Investimentos, avançou o Jornal de Angola.

A vontade foi expressa durante um encontro que o CEO do grupo Exim Finance, Salah Ibrahim Al Nasser, teve recentemente com o embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo.

Decorrido no Pavilhão de Angola na Expo 2020 Dubai, o encontro serviu para analisar a possibilidade de a Exim Finance instalar-se no País, ao mesmo tempo transferir tecnologia e “know-how”.

Ao Embaixador Albino Malungo, o presidente do Conselho Executivo do grupo, Salah Ibrahim Al Nasser, disse que a empresa actua em mais de 40 países e desenvolve um total de 112 projectos, avaliados em 5,8 bilhões USD.

Só em alguns países africanos investe 1,8 bilhões USD. A sua carteira de financiamento actual está concentrada nos sectores de Energias Alternativas e Projectos de Sustentabilidade, de Manufactura Industrial, Automóveis/Máquinas, Projectos de Saúde, Imobiliários e de Construção.

Na reunião, o chefe da Missão Diplomática nos Emirados Árabes Unidos garantiu agir como facilitador para a concretização dos projectos elencados, criando aproximação entre os responsáveis do grupo e os empresários angolanos, quer por via diplomática, quer por uma visita a ser feita a Angola.