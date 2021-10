Empresárias africanas e europeias lançam associação internacional

Empresárias africanas e europeias lançam oficialmente, na quinta-feira (28) em Luanda, a Associação de Mulheres Empreendedoras da Europa e de África (AMEEA), segundo uma nota que chegou ao Mercado.

A associação visa incentivar as organizações femininas que apoiam as mulheres, orientar formações multidisciplinares, bem como apoiar o empreendedorismo no género, vão ser as principais linhas de actuação da AMEEA em Angola.

O evento vai contar com a presença de empresárias europeias e africanas, representantes do MASFAMU, empreendedoras e convidados.

A AMEEA foi criada na Bélgica em Fevereiro de 2015, como uma instituição sem fins lucrativos, tendo como missão promover, desenvolver e apoiar o empreendedorismo feminino, como alavanca do desenvolvimento económico sustentável nos 28 Estados membros da União Europeia, da Confederação Suíça e nos 54 Estados africanos.