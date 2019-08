Empresariado angolano participa em Fórum na África do Sul

Empresários angolanos foram convidados a participar, a 26 de Setembro, no Fórum Internacional de Agro-negócios e Ecoturismo, a ser co-organizado pela Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e a Câmara de Comércio e Indústria Angola/África do Sul (CACIAAS).

Segundo Angop, o evento decorrerá no Centro Internacional de Convenções da Cidade do Cabo, na África do Sul.

O Fórum Internacional de Agro-negócios e Ecoturismo visa promover e atrair investimentos privados para desenvolver os sectores do agro-negócio e ecoturismo nos dois países.