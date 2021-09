Empresária destaca apoio do governo no sector produtivo

A implementação do programa Angola Invest (2014-2018), agora substituído pelo Programa de Apoio ao Crédito (PAC), por parte do Governo, tem sido decisivo no fomento do sector produtivo em Angola, considerou ontem, em Luanda, a presidente do Conselho de Administração da Fazenda Pérola do Kikuxi, Elizabeth dos Santos.

Conforme a empresária (mentora da marca de ovos Kikovo), que intervinha na Iª Conferência Nacional sobre Oportunidades de Negócios para jovens no Sector da Avicultura, a sua empresa é exemplo do referido apoio governamental, pois facilitou a obtenção de crédito, junto da banca comercial nacional.

Elizabeth dos Santos revelou que no âmbito do ex. Programa Angola Invest recebeu cerca quatro milhões de dólares norte-americanos, já reembolsados num prazo de sete anos, o que possibilita a produção de um milhão de ovos por dia.

Sublinhou que esses programas de apoio ao sector produtivo representam um claro interesse do Governo angolano para impulsionar a produção nacional, pelo que os empresários devem somente honrar com os serviços da dívida (Crédito).

“É necessário que o empreendedor compreenda que o crédito de apoio ao sector produtivo, concedido sobre iniciativa do Governo, não é dinheiro para o investir em outros interesses, para além do que está subscrito na concessão do empréstimo”, referiu a gestora.

A Kikovo produz actualmente 40% da produção nacional de ovo no País, com uma produção de um milhão de ovos dia e integrada no Pólo da Fazenda Pérola do Kikuxi. Possui 1.2 milhões de galinhas, instalada em 10 pavilhões.