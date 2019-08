Empresa Nacional de Pontes com perdas de 709 milhões Kz em 2018

De acordo com o Relatório e Contas da companhia referente a 2018, publicado hoje em anúncio no Jornal de Angola, o resultado operacional no ano passado foi negativo em 708,8 milhões Kz, que comparam com desempenho igualmente negativo de 437,8 milhões Kz em 2017.

No ano passado, a empresa sofreu uma forte quebra nas receitas oriundas da construção de pontes, que atingiram 54,7 milhões Kz, face aos 346,2 milhões Kz em 2017.

O documento revela uma degradação do valor do activo da empresa, que passou de cerca de 6,1 mil milhões Kz em 2017, para 5,9 mil milhões Kz no ano passado.

O passivo corrente, por seu turno, aumentou 60%, para cerca de 1,38 mil milhões Kz.

A ENP passou, em Outubro do ano passado, recorde-se, do Estado para as mãos de um consórcio privado formado pelas empresas angolanas Adisandra e Feront e pela chinesa CRBG, no âmbito do processo de privatização de empresas públicas.

A alienação da empresa rendeu cerca de dois milhões USD ao Estado, num processo que envolveu o pagamento dos trabalhadores, com três anos de salários em atraso.

Os privados comprometeram-se a investir cerca de três mil milhões USD na recuperação da empresa.